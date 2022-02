Geen grote optochten, maar West-Friesland kan zich opmaken voor carnavalsweekend

Een grote optocht zit er dit jaar niet in voor de carnavalsverengingen in Enkhuizen en Ursem, maar met de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen kan er toch feest gevierd worden tijdens het carnavalsweekend. "Het is snel schakelen, maar we zijn er klaar voor", zegt voorzitter André Stuut van carnavalsvereniging De Haringhoppers uit Enkhuizen tegen WEEFF/NH Nieuws.

"Mocht er meer kunnen als het echt carnaval is, eind februari, dan gaan we natuurlijk als een jekko schakelen en kijken wat we dan nog kunnen doen", gaat Laan verder. "Dan hebben we gewoon twee keer carnaval! Daar zijn we niet vies van."

Het Masker, de carnavalsvereniging in Zwaag, maakte eerder al bekend dat zij dit jaar de grote optocht naar eind maart hebben verplaatst. "Het grote succes van het Zwaagse carnaval is onze fantastisch mooie optocht", lichtte voorzitter Bernd Laan eerder op NH Radio toe. "En die vergt nogal wat voorbereiding. Daarom hebben we het uitgesteld. De optocht zou alleen eind maart mogelijk kunnen zijn."

Vanwege de destijds geldende coronamaatregelen kon carnaval in West-Friesland vorig jaar niet groots gevierd worden. En ook dit jaar zag het er naar uit dat er niet veel mogelijk zou zijn. Nu het kabinet echter versoepelingen heeft aangekondigd die voor het aankomende carnavalsweekend in gaan, kijken de West-Friese verenigingen naar wat zij nog wel kunnen organiseren.

"Omdat de nieuwe Prins geen carnaval heeft zoals zijn voorgangers, is deze persoon ook volgend jaar Prins Carnaval in Enkhuizen"

Voor de zondagmiddag heeft de Enkhuizer carnavalsvereniging een pubquiz gepland staan. "We hadden een plan bedacht waarin de zalen tot 22.00 uur geopend waren", aldus Stuut. "Nu gaan we kijken naar wat verder mogelijk is. Het is snel schakelen voor ons, maar we denken dat we onze leden zeker nog iets leuks kunnen geven tijdens het carnavalsweekend."

De nieuwe Prins Carnaval in Enkhuizen wacht al meer dan een jaar op het moment dat bekend mag worden gemaakt wie het is. Inwoners uit Enkhuizen hoeven niet veel langer in spanning te zitten, want op vrijdag 25 februari maken de Haringhoppers bekend wie het is.

"Het kabinet gaf twee dagen voor de Prinsbekendmaking een persconferentie, waardoor alle festiviteiten werden afgeblazen", zegt Stuut. "En dus moest ook de nieuwe Prins wachten. Omdat deze persoon geen carnaval kan vieren zoals zijn voorgangers, hebben we besloten dat hij ook volgend jaar de Prins Carnaval van Enkhuizen is."

Carnaval in Ursem

Carnavalsvereniging De Oersheimers uit Ursem had alle festiviteiten voor volwassenen dit jaar gecanceld, zegt vice-voorzitter Daphne Mulder. "Het is zonde dat we het voor het tweede jaar op rij niet kunnen vieren", vertelt zij. "Als alternatief hebben we een borrelpakket samengesteld, net als afgelopen jaar. Zo kunnen de Ursemmers toch thuis carnaval vieren."

Ook gaat de carnavalsvereniging net als afgelopen jaren op ziekenbezoek bij verschillende patiënten en trekken zij langs verzorgingshuizen om de bewoners daar een cadeau te geven. "Zodat deze mensen niet vergeten worden", licht de vice-voorzitter van de vereniging toe.

De tekst gaat verder onder deze video: