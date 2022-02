Gevecht tussen cipier en gevangene Zaanbajes: 'Hij werd bespuugd en gaf kopstoot'

Het voorval vond plaats op 22 januari, nadat zeventien gevangenen uit protest tegen het ingeperkte dagprogramma niet wilden luchten. In een maandelijkse rapportage van DJI wordt het 'incident' vermeld.

Een groep weigert die morgen rond 10.30 uur van de luchtplaats terug naar binnen te gaan. In een gesprek met het afdelingshoofd vertellen de gevangenen dat hun actie een opstand is tegen het heel beperkte dagprogramma.

In verband met een coronabesmetting was de afdeling preventief in quarantaine, aldus DJI. Daardoor mogen de gevangenen bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen of sporten. De gedetineerden worden uiteindelijk door medewerkers naar hun cel verwezen, maar één weigert, is te lezen in de rapportage.

'Kwam schreeuwend op hem af'

Een bron binnen de gevangenis vertelt dat de gedetineerde aan het provoceren was. Al lange tijd. "Hij kwam schreeuwend en met gebalde vuisten op mijn collega af en spuugde hem in zijn gezicht. Die medewerker gaf toen een kopstoot."

Daarover staat niets in de rapportage, wel dat de gevangene 'zich verbaal en fysiek agressief gedroeg tegen het betreffende personeelslid' en dat hij 'hierbij fysieke schade aan neus en pols heeft opgelopen.' Hij moest voor controle naar het ziekenhuis. Verder staat er: 'Ook het personeelslid heeft fysieke schade opgelopen aan het hoofd en oog.'

Twee gevangenen moesten uiteindelijk tussen beiden komen. Er zal nog een tweede gesprek plaatsvinden met het betreffende personeelslid en gedetineerde. Ook zullen alle aanwezige personeelsleden en gevangenen gehoord. 'Op basis van de uitkomst van deze gesprekken neemt de directeur een beslissing inzake het vervolgtraject.'

Bekijk hieronder de hele rapportage van Dienst Justitiële Inrichtingen