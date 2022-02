Piepjonge Loïs op de kieslijst in Waterland: "Het is vooral belangrijk dat ze stemmen"

Een bijzondere naam op de kieslijst in de gemeente Waterland: de 15-jarige Loïs Koerse staat samen met haar vader en lijsttrekker Vincent op de kieslijst voor het lokale GroenLinks. En dus is het flyeren begonnen. "Mensen reageren over het algemeen heel erg positief. Ze vinden het hartstikke leuk."

Om raadslid te mogen worden moet je achttien zijn, dus als Loïs gekozen wordt moet ze eerst even in de wachtkamer om dan op haar achttiende in de raad geïnstalleerd te worden. Ze is opvallend genoeg niet de enige 15-jarige die zich kandidaat stelt: ook Symen Steege doet mee voor de Partij van de Arbeid. Symen en Loïs kennen elkaar goed, ze hebben bij elkaar in de klas gezeten. Tekst loopt door onder de foto.

De Partij van de Arbeid en GroenLinks werken in aanloop naar de verkiezingen nauw samen. "In plaats van elkaar dwars te zitten, is het beter om samen te werken en meer te kunnen doen", legt Loïs uit.

Quote "Ik hoop dat mensen op me gaan stemmen. Het is vooral belangrijk dát ze stemmen" Kandidaat-raadslid Loïs Koerse

Trotse vader Ondertussen glimt vader Vincent op de achtergrond. "Ik ben apetrots. Natuurlijk is het jong, vijftien jaar. We hebben hier in Waterland bij D66 een jongen gehad die veertien was toen hij zich kandidaat stelde. Dat triggerde om erover na te denken: het kán dus wel." Hij vervolgt: "Daarnaast is GroenLinks al jaren voorstander van dat 16-jarigen naar de stembus zouden moeten kunnen. Dit past daar mooi bij." Loïs: "Ik hoop dat mensen op me gaan stemmen. Het is vooral belangrijk dát ze gaan stemmen. Het is zo’n beetje de enige kans in de vier jaar dat je op een lokaal niveau je stem kan uiten."

Kieslijst Waterland In de gemeente Waterland doen zes partijen mee aan de verkiezingen. Zoals gezegd voeren GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen campagne. Lijst 1: CDA met lijsttrekker Bart Enderink Lijst 2: VVD met lijsttrekker Roland Wolters Lijst 3: GroenLinks met lijsttrekker Vincent Koerse Lijst 4: WaterlandNatuurlijk met lijsttrekker Yvonne Gras-Hogerwerf Lijst 5: Partij van de Arbeid met lijsttrekker Petra van Lint Lijst 6: D66 met lijsttrekker Gerard Meij