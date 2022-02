"Prins Willem-Alexander vroeg of ik dames kon regelen voor zijn adelborstendiner"

Horecauitbater Jan Dronkers had jarenlang een bar/dancing in de Koningstraat in Den Helder. Eén van de bijzonderste gasten die hij vroeger had, was ongetwijfeld (toen nog) prins Willem-Alexander, die in 1985 als adelborst (officier in opleiding) bij het Koninklijk Instituut voor de Marine was gestationeerd. Dat vertelt hij in de documentaire die Klaas Omta en Eline Boshuizen hebben gemaakt over dé uitgaansstraat van Den Helder.

Kroegbaas Jan Dronkers nam in de jaren zeventig de Willem Alexanderclub over. Dat was nog voordat de prins in Den Helder werd gesignaleerd, maar het mag dus gerust een voorbode heten van wat er zou komen: het café van Dronkers werd één van de favoriete plekken van de kroonprins. Net als vele marinemensen kwam hij in zijn vrije tijd graag in de stad.

Achter de bar

"Hij bezocht in die tijd wel meer cafés in Den Helder, maar uiteindelijk is hij als vaste gast bij mij terechtgekomen", zegt Dronkers. De prins voelde zich thuis in het café dat zijn naam droeg en stond er zo nu en dan zelfs achter de bar. Dronkers, met een grijns: "Daar gaf ik dan wel eens kritiek op, maar dat kon hij prima hebben."