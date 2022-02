Amsterdammer Bilal (14) geeft elke dag kickboksles: “Ik wil kinderen van de straat halen”

De 14-jarige Bilal El Otmani heeft het er maar druk mee. Zeven dagen per week is hij te vinden in de sportschool van zijn vader om kinderen vanaf vijf tot vijftien jaar kickboksen te leren. Hij hoopt met goedkope lessen zijn leeftijdsgenoten van de bank en straat te halen.

Sinds afgelopen oktober geeft Bilal les onder de naam Padsforkids. Hij kwam op het idee toen hij een keer een kickboksles van zijn vader overnam. Hij kwam erachter dat lesgeven iets voor hem was, en wilde het vaker gaan doen.

Quote "Ik zie te veel hangjongeren of gameverslaafden, dus ik dacht: waarom laat ik ze niet fit worden?" Bilal el otmani

Bilal hoopt met zijn lessen kinderen actiever te maken: “Ik vind dat ik te veel hangjongeren zie, en dat er te veel jongens zijn die de hele dag zitten te gamen en dat is natuurlijk niet goed. Dus ik dacht: waarom laat ik ze niet fit worden?" Lage tarieven Een groepsles van een uur kost 5 euro per persoon, een privéles is met 12,5 per uur iets duurder. Maar Bilal zegt het niet voor het geld te doen. Hij houdt de prijzen laag om de lessen toegankelijk te maken voor zijn leeftijdsgenoten: "Ik zie dat sommige mensen lesgeven voor vijftig of honderd euro per uur, en niet iedereen kan dat betalen." Huiswerk Bilal moet natuurlijk vijf dagen per week naar school, maar het lesgeven valt tot nu toe goed te combineren volgens hem: “Mijn huiswerk maak ik tussendoor. Hier ook op de sportschool als ik klaar ben met lessen of tussen de lessen door.”

Bilal hoopt later de sportschool van zijn vader over te nemen. Ook op het gebied van kickboksen wil hij zijn vader, Nourdin El Otmani, achterna. Hij is maar liefst zevenvoudig wereldkampioen kickboksen, maar Bilal heeft nog hogere ambities:“Dan ga ik natuurlijk voor de tien.”