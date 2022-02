De Peiling: Ik voel mij vaak onveilig in het verkeer

Scheurende auto's, elektrische bakfietsen vol kinderen, rinkelende trams en racende flitsbezorgers. Het verkeer in Amsterdam is alles behalve rustig. Twee derde van inwoners voelt zich onveilig als ze onderweg zijn in de stad. Dat blijkt uit een rapport over de beleving van de verkeersveiligheid van Amsterdammers. Hoe zit dat bij jou? Voel jij je vaak onveilig in het verkeer?

Het meest typerende woord dat Amsterdammers noemen in de enquête is ‘roekeloos'. 67 procent is bezorgd over de veiligheid in het verkeer, 19 procent zelfs zeer bezorgd. De respondenten noemen vaak 'snelheid' als het om roekeloos gedrag gaat. Alle weggebruikers rijden regelmatig te hard. Soms zelfs extreem hard, zoals in Nieuw-West, waar jongeren de wegen geregeld ’s avonds gebruiken om met auto’s en motoren te racen. Ook dat voertuigen met verschillende snelheden van het fietspad gebruikmaken, wordt als onveilig ervaren.

Verkeersregels bestaan niet

Naast snelheid staat er in het rapport dat verkeersregels niet bestaan in Amsterdam. Het negeren van rood licht en zebrapaden is bijvoorbeeld aan de orde van de dag. Ook wordt er vaak gereden op plekken waar dat niet mag. Zo rijden fietsers en scooters vaak over de stoep en negeren auto’s en vrachtwagens inrijverboden.

De oplossing voor veiliger verkeer in de stad is volgens de Amsterdammers meer handhaving. Daarbij pleiten sommigen voor de invoering van een kenteken voor elektrische voertuigen als e-bikes en handhaving van de snelheid met camera’s. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u kan bij veel Amsterdammers op goedkeuring rekenen.

Niet alleen Amsterdam heeft onveilig verkeer

Niet alleen in Amsterdam is het verkeer onveilig. Ook in de rest van de provincie vinden we gevaarlijke kruispunten. Zoals de kruising Kanaalweg/Wadweg op de N248 van Schagen naar Kolhorn waar al veel ongelukken zijn gebeurd. Eind deze maand wordt de kruising aangepakt: dan worden er verkeersdrempels aangelegd en gaat de maximumsnelheid er omlaag.

Het kruispunt van de Kanaaldijk met De Geul in IJmuiden is laatst ook aangepakt. In de afgelopen jaren zijn er veel ongelukken geweest op die plek. Gemeente Velsen maakt in 2023 geld vrij om het kruispunt in een rotonde te veranderen.