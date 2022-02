Regentessen voor het eerst sinds eeuwen buiten Burgerweeshuis

Het enorme schilderij is vanmorgen heel voorzichtig overgebracht van het Amsterdam Museum naar het gebouw van de Hermitage aan de Amstel. Het Amsterdam Museum wordt verbouwd en een deel van de collectie is voorlopig te zien in een vleugel van de Hermitage.

Dat het Amsterdam Museum hard aan een ingrijpende renovatie toe is, blijkt bij het verhuizen van het enorme schilderij. De gangen zijn krap en de deuren zijn klein. De sjouwers van het gespecialiseerde verhuisbedrijf moeten alles uit de kast halen om het doek zonder schade naar buiten te krijgen. Het moet in de toekomst na de renovatie een stuk gemakkelijker worden om grote werken van de ene naar de andere plek te verplaatsen.

Het doek werd in 1683 geschilderd door Adrian Backer en verlaat vandaag voor het eerst het gebouw van het voormalige Burgerweeshuis waar tegenwoordig het Amsterdam Museum in gevestigd is. Het schilderij is belangrijk voor het museum vertelt directeur Judikje Kiers: "Het leuke van het schilderij is dat het echt bij dit gebouw hoort, deze vrouwen bestuurden het weeshuis".

Logeren

Samen met een flink deel van de collectie van het Amsterdam Museum zullen de regentessen de komende jaren dus logeren in de Hermitage. Een vleugel van de Hermitage is vrijgemaakt om ruimte te maken voor de logeerpartij. Naast een deel van de permanente tentoonstelling zullen er ook tijdelijke tentoonstellingen gemaakt worden die per half jaar zullen wisselen. Kiers over de tijdelijke expositie: "We zullen thema's uit de vaste collectie nemen en die in aparte exposities uitdiepen".

De regentessen moeten een paar weken acclimatiseren, maar zijn vanaf 5 maart te zien in de Hermitage aan de Amstel. De verbouwing van het Amsterdam Museum is in 2025 klaar, dan kunnen ze weer naar huis.

Bekijk hieronder de video over de verhuizing van het schilderij Regentessen.