Prachtige beelden van IJsbaan de Meent: 50-jarig jubileum gevierd met schaatslegende Ard Schenk

IJsbaan de Meent is gisteren vijftig jaar geworden. Op 14 februari 1972 startte de ijspret op de kunstijsbaan in Alkmaar. Niemand minder dan schaatslegende Ard Schenk vierde het feestje mee. In een reportage met oude beelden blikt Alkmaar Centraal terug op de 'gigantische geschiedenis'. "Het is een deel van mijn leven."

Alkmaar Centraal

Ard Schenk woont tegenwoordig in Bergen en komt nog regelmatig een baantje trekken op de Alkmaarse ijsbaan. De week voor de opening van de Alkmaarse ijsbaan in 1972 had hij net drie gouden Olympische plakken gewonnen op de Winterspelen in het Japanse Sapporro. Volgens Schenk is het dan ook geen toeval dat Alkmaar een ijsbaan kreeg. "De Meent is min of meer ontstaan doordat Nederland goede schaatsers had", vertelt Ard Schenk aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Overal ontstonden na de Nederlandse successen initiatieven om ijsbanen op te richten. Dat begon met de Jaap Edenbaan in Amsterdam." Tekst gaat verder.

Alkmaar Centraal

Schaatsliefhebbers voerden actie om ook in Alkmaar een kunstijsbaan te krijgen. Vanaf 1966 werd eraan getrokken, en dat had uiteindelijk succes. Jos van der Werf was 41 jaar ijsmeester bij De Meent en vond zelfs nog de offerte in de archieven voor de bouw: "Ze konden destijds voor 615.000 gulden de ijsbaan bouwen". Ook de eerste toegangsbewijzen werden teruggevonden. "Voor een gulden kon de jeugd toen al de ijsbaan op", vertelt oud-ijsmeester Van der Werf. "Volwassenen betaalden drie gulden en voor een tienrittenkaart 27,50 gulden." Mediapartner Alkmaar Centraal was maandag bij het feestje van ijsbaan De Meent en dook in de geschiedenis van de roemruchte ijsbaan (tekst loopt door onder de video).

IJsbaan de Meent 50 jaar - NH Nieuws

Wethouder Dijkman van Sport, zelf een fanatiek hardloper en liefhebber van natuurijs, blikte terug op de eerste 50 jaar: "De beelden van 50 jaar geleden zijn inmiddels nostalgische beelden. Toen was een kunstijsbaan echter modern en innovatief. Dat is deze baan nog steeds. Met ruim 150.000 bezoekers per jaar, zowel recreanten als topsporters, heeft De Meent een belangrijke functie voor Alkmaar." Dijkman is er trots op dat succesvolle schaatsers zoals Koen Verweij en Irene Schouten hier werkten aan hun succes. Ook is de openlucht-kunstijsbaan het toneel voor grote schaatswedstrijden op de baan. Irene Schouten behaalde begin januari hier op de baan nog haar Kampioenstitel tijdens het NK Marathon Schaatsen. De volgende staat gepland op 26 februari: het NK Supersprint en Pure sprint. Speeddating on ice Behalve topsport is ijsbaan De Meent ook een romantische plek voor een eerste afspraakje. In 50 jaar tijd zullen er vast wel wat liefdes zijn opgebloeid met dank aan de ijsbaan. Om het lot een handje te helpen werd dit weekend 'Dating on ice' georganiseerd door een jongerenorganisatie. NH Nieuws schaatste mee. Bekijk in onderstaande video hoe dat eruit zag:

Bekijk de reportage over speeddating on ice in Alkmaar - NH Nieuws