Groep-achters strijden tijdens felbegeerde taartenversierwedstrijd: 'Heel Newton Bakt'

Slagroom smeren, marsepein rollen en natuurlijk heel veel versieren. Tijdens de taartenversierwedstrijd 'Heel Newton Bakt' gingen twaalf scholen uit de regio met elkaar de strijd aan om de felbegeerde prijs in de wacht te slepen.

Leerlingen van 12 verschillende basisscholen strijden om de prijs Heel Newton Bakt - SG Newton

In de keuken van de scholengemeenschap SG Newton in Hoorn werden gistermiddag de beste bakkers van diverse scholen uit de regio verwelkomt. De leerlingen moesten ervoor zorgen dat ze binnen de gegeven tijd de taarten af hadden en dat was voor sommige kinderen erg spannend. Tekst gaat verder onder video:

'Heel Newton Bakt' - NH Nieuws

"Ik ben wel nerveus en hoop te winnen", vertelt Roy, die samen met twee medeleerlingen uit zijn klas bezig is met het versieren van de taart. Hij vindt het versieren leuk, maar ziet zich later niet werken als banketbakker. "Nee, ik heb al andere plannen. Ik wil vrachtwagenchauffeur worden."

Quote "Het heeft een hele tijd niet gemogen, dus het is heel erg leuk om dit weer samen te kunnen doen" MEIZ, leerling groep 8

Naast de zenuwen waren de kinderen vooral erg blij om eindelijk weer eens een fysieke activiteit te doen samen met andere leerlingen. "Het heeft een hele tijd niet gemogen, dus het is heel erg leuk om dit weer samen te kunnen doen", vertelt leerling Meiz aan NH Nieuws/WEEFF. "Hier word je toch gewoon heel vrolijk van?", concludeert leerkracht Sander Garrelts. "Samen dingen doen, lekker kunnen bezig zijn met je handen, daar word ik als leraar erg blij van om te zien." Taartdoos met bakkersmutsen De taartenversierwedstrijd is een jaarlijks fenomeen dat wordt georganiseerd door de middelbare school SG Newton in Hoorn. In november organiseerde SG Newton de Try-Out dagen, waarbij leerlingen uit groep 8 actief deelnamen aan de proeflessen vanuit de TalentFactory. Na afloop kregen de scholen een taartdoos mee met drie bakkersmutsen en de uitnodiging voor de taartenversierwedstrijd ‘Heel Newton Bakt’. De belangstelling onder de leerlingen was groot en er werden op verschillende basisscholen zelfs voorrondes gehouden, ontwerpen gemaakt en plannen uitgedacht. Van de 36 aanmeldingen bleven 12 scholen over. Tijdens de wedstrijd liep een deskundige jury rond en die beoordeelde de taarten op originaliteit, uitstraling, afwerking en algehele presentatie.

De jury vond de taart van Maaike, Presley en Viktoria het mooist en daarmee hebben de dames van het Kompas de begeerde prijs in de wacht gesleept - SG Newton

Winnaars De jury vond de taart van Maaike, Presley en Viktoria het mooist en daarmee hebben de dames van basisschool het Kompas de begeerde prijs in de wacht gesleept. De winnaars kunnen kiezen uit een bakworkshop of pannenkoeken eten met de hele klas in het restaurant van SG Newton.