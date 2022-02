Haarlemse ouders zouden auto moeten laten staan bij naar school brengen kinderen

Haarlemse ouders moeten ontmoedigd worden om hun kinderen met de auto naar school te brengen. De lokale D66-fractie stelt de gemeenteraad voor om snel een campagne daarvoor op te zetten. Heeft dat niet genoeg effect dat zouden de straten rondom de school in vooral Haarlem-Zuid in de ochtend afgesloten moeten worden met beweegbare palen.

"Het gaat vaak goed of het ongeluk is niet al te ernstig. Maar daar moeten we ook niet op gaan wachten", vindt Van der Windt.

In de wijken Bos en Vaart en de Koninginnebuurt gaan tussen 8 en 9 uur 's ochtends 5.500 kinderen naar school. Hier staan vier basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs. "Er zijn dus ontzettend veel verkeersbewegingen. Met soms kinderen op fietsjes met zijwieltjes en daar tussendoor auto's die in de buurt van school willen parkeren", ziet D66'ers Thessa van der Windt elke dag vanuit haar woning aan de Wagenweg.

Afsluiten

Dat straten rondom een school afsluiten met beweegbare palen tijdens de ochtenduren in flinke ingreep is, erkent het raadslid. "Dat doe je liever niet." Ze wil dat de gemeente samen met de schoolbesturen eerst de ouders goed laten doordringen van hun eigen verantwoordelijkheid. "Want de 'andere ouder' is het grote gevaar."

"Van die beweegbare palen is duur, vervelend en het beperkt ook andere bewoners van die straten", zegt het D66-raadslid. "Dus dat kan alleen als het echt niet andes kan." Maar ze hoopt wel dat Haarlem nu werk maakt van het veilig kunnen fietsen naar school. "De gemeente heeft mooi beleid opgesteld, maar de uitvoering blijft achter."

Quick-wins

D66 stelt daarom ook voor om al eerder een inventarisatie te maken van knelpunten die snel en makkelijk op te lossen zijn, waaronder de oversteekplaats op de Wagenweg voor scholieren naar het Sancta Maria Lyceum. De gemeente maakt al van veel straten in de stad een 30km-zone.

Donderdag wordt het voorstel in de raadsvergadering gepresenteerd. Pas later zal het ook daadwerkelijk besproken worden.