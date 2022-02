Onderzoek gemeente: Amsterdammers zien 5700 plekken als verkeersonveilig

Een grote meerderheid van de Amsterdammers maakt zich volgens de gemeente zorgen over het verkeer in de stad. 67 procent van de 3000 Amsterdammers die deelnamen aan een enquête voelt zich bezorgd in het verkeer, 19 procent zelfs zeer bezorgd.

Ook werden er meer dan 5700 plekken aangewezen die onveilig zouden zijn. De Rozengracht, Linnaeusstraat, de Osdorperweg en het Meester Visserplein zijn veelgenoemde onveilige plekken.

Gedrag

"Vooral gedrag (82 procent wijt verkeersonveiligheid aan het gedrag van de ander), snelheid en

(toenemende) drukte zorgen voor onveilige situaties", schrijft wethouder Egbert de Vries (Verkeer) in een brief aan de gemeenteraad. "Zo vindt 80 procent van de Amsterdammers het rijgedrag van flits(maaltijd)bezorgers op scooters onveilig."

De deelnemers gaven ook aan dat ze bijvoorbeeld camerahandhaving, snelheidsverlaging naar 15 kilometer per uur in woonwijken en automatische snelheidsbegrenzing van elektrische auto's als oplossing zien. Ook stelden ze voor om meer straten autoluw te maken en de snelheid op het fietspad naar maximaal 20 kilometer per uur te verlagen.

Pilot

"Aan veel van de aangedragen oplossingen werken we al, samen met diverse partners", stelt De Vries. "Soms in een pilot, zoals bij het verkennen naar snelheidsbegrenzers en het tegengaan van roodlichtnegatie door fietsers. Andere genoemde oplossingen voeren we dit jaar al uit, zoals het intensiveren van (camera)handhandhaving, en het verbeteren van het gedrag in het verkeer."