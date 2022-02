Het Hoogheemraadschap gaat ruim 170 bomen kappen vanwege essentaksterfte

In totaal worden ruim 170 losstaande bomen weggehaald aan de westzijde van de weg. Uit inspectie is gebleken dat deze bomen in slechte staat zijn. Ze hebben onder andere te kampen met essentaksterfte en andere aantastingen.



"Vanwege gevaar voor verkeer wordt er nu ingegrepen. Er waren bomen al eerder gesnoeid, maar nu was het echt klaar", legt woordvoerder Jorrit Vloet uit. "Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt."

300 bomen teruggeplant

Ook heeft het Hoogheemraadschap opdracht gekregen om voor elke gekapte boom er één terug te planten. "Er worden ruim 300 nieuwe bomen teruggeplant. Die staan ook al klaar", licht Vloet toe. "Dat zijn wilgen en iepen die resistent zijn tegen iepenziekte. Er wordt goed nagedacht over welke bomen waar kunnen overleven."

Het kapwerk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf J. van Bodegom en Zn B.V. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 11 maart. Om de bomen veilig te kunnen kappen, sluit het Hoogheemraadschap de wegen af voor al het verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld.

Vleermuisveilig

In een aantal bomen zijn in de voorgaande jaren vleermuisverblijven aangetroffen, vertelt Vloet. "Want als in bomen veel vleermuizen zitten, betekent dat eigenlijk ook dat de bomen niet meer gezond zijn."



In juli vorig jaar zijn er daarom volgens Vloet vleermuiskasten aangebracht aan de bomen die langs de andere kant van de weg staan. "Dit om de vleermuizen een vervangend verblijf aan te bieden. We hebben dit in goed overleg met gespecialiseerde ecologen gedaan."



Vloet vervolgt: "In het verleden is gebleken dat vleermuizen dat als een prima alternatief vinden. En afgelopen najaar bleken de holtes, in de verzwakte bomen die gekapt moeten worden, niet meer bewoond te zijn. Vervolgens zijn de laatste maatregelen getroffen om deze bomen vleermuisveilig te kunnen kappen."