Bijles is booming business in Noord-Holland: "Ouders zijn bereid portemonnee te trekken"

Het aantal bijlesbedrijven is enorm gegroeid in de afgelopen vijf jaar, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Noord-Holland staat, samen met Utrecht, bovenaan de lijst met 43 bijlesbedrijven per 100.000 inwoners. Dat is niet alleen te wijten aan corona, maar ook aan 'een al langere maatschappelijke druk op leerlingen'.

Bijles is booming business in Noord-Holland. Het aantal huiswerkbegeleiding- en bijlesbedrijven is sinds 2017 met maar liefst 61 procent gestegen: van 3.396 naar 5.462 en 1255 van deze bedrijven zit in Noord-Holland. Dat is bijna een kwart van het totaal en het hoogste aantal van alle provincies. Corona heeft een rol gespeeld in deze groei, maar er zit meer achter.

"De stijging van het aantal bijles- en huiswerkbegeleidingbedrijven heeft al voor corona ingezet", vertelt Marianne Zuurendonk, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) aan NH Nieuws. "Er ligt al langer veel meer een maatschappelijke druk op de leerlingen. Het halen van het papiertje wordt steeds belangrijker."

Kansenongelijkheid

Emiel Verbeek van stichting TOVI maakt zich zorgen om het groeiende aantal bedrijven. Stichting TOVI biedt bijles aan in o.a. Noord-Holland zonder winstoogmerk om de kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. "De vraag is nu gewoon groot, mede door corona, dan proberen meerdere mensen daar een slaatje uit te slaan", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik heb dat bijvoorbeeld gezien bij een aanbieder in Haarlemmermeer, daar vragen ze 33 euro per uur. Dat is best veel geld. Dat kunnen heel veel ouders gewoon niet betalen."

