Dijkpop 137 dagen voor start al uitverkocht: "Iedereen staat te popelen"

Hoewel het nog 137 dagen duurt, is Dijkpop al uitverkocht. De laatste 2000 kaarten gingen afgelopen zaterdag in de verkoop. Voor de organisatie van het Andijker festival een duidelijk signaal: "Iedereen heeft er weer zin in."

Op zaterdag 2 juli wordt de ijsbaan van Andijk weer omgetoverd tot festivalterrein, een dag eerder is de Avond van Andijk. Voor het eerst sinds 2019, want de edities van 2020 en 2021 gingen vanwege corona niet door. "Twee jaar geen Dijkpop, dat kan toch niet?!", stelt bestuurslid Joost Buis. "We staan te popelen. Zowel de bezoekers, als het bestuur kunnen niet wachten tot het zover is."

Alle bijna 7000 kaarten zijn dus verkocht. En dat terwijl er nog geen act bekend is gemaakt, dat gebeurt in een later stadium. "Toch was de verwachting wel dat we snel zouden uitverkopen. Je hoort het om je heen wel, iedereen heeft er weer zin in."

Laatste kaarten verkocht

Het meerendeel van de kaarten is sinds 2020 al in het bezit van de festivalgangers. De verkochte kaarten die werden teruggegeven aan de organisatie, gingen nu wederom over de toonbank. Dinsdagochtend werden de laatste exemplaren verkocht.

Buis is vanaf de start van Dijkpop, bijna 40 jaar geleden, betrokken bij het festival. "Het zit altijd in je systeem, je bent er altijd mee bezig. Dan is het heel raar als dat ineens niet zo is. Het is weer tijd voor actie, heerlijk!"