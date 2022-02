Subsidie voor verduurzaming van woningen opnieuw populair bij Horinezen

Na bijna 250 aanvragen is de subsidiepot van 100.000 euro voor de verduurzaming van woningen in de gemeente Hoorn binnen een maand alweer op. En daar is de gemeente maar al te blij mee.

Foto ter illustratie - Adobe Stock

Bewoners konden met ingang van 15 januari een subsidieaanvraag indienen voor dak- of vloerisolatie, koken op inductie, zonnepanelen of groene daken. Het is dit jaar dus snel gegaan, zegt woordvoerder Lisa Beerepoot. "Vorig jaar was de subsidiepot na ongeveer 3 maanden leeg." Ook wethouder Samir Bashara is blij dat het verduurzamen van woningen leeft onder haar inwoners. “We zien dat steeds meer inwoners zich bewust zijn van de voordelen van een energiezuinige woning: meer wooncomfort, minder CO2-uistoot en een lagere energierekening. Inwoners en gemeente werken zo samen aan een energieneutrale stad in 2040.” Goed nieuws voor bewoners die volgend jaar nog ambitieuze duurzaamheidsplannen hebben. In 2023 wordt er waarschijnlijk weer een nieuwe ronde gestart, zegt Beerepoot. Vooral zonnepanelen zijn populair Vooral zonnepanelen zijn opnieuw populair, zo blijkt uit de cijfers. Maar liefst 65 procent van de aanvragen waren voor het plaatsen van zonnepanelen. De rest van de aanvragen ging over het plaatsen van dubbel glas (17 procent) en het installeren van inductie kookplaten (10 procent).



Daarbij heeft 15 procent van de aanvragers voor twee of meer maatregelen subsidie aangevraagd.

Thuisbatterij Maar waar zonnepanelen populair zijn door hoge energieprijzen, iets dat NH Nieuws/WEEFF ook terugziet in de aanvragen, pleit netbeheerder Liander om te stoppen met 'gunstige regelingen voor zonnepanelen'. Dat meldt de NOS. De netbeheerder is niet per se tegen meer zonnepanelen, maar zegt wel dat er daarvoor een nieuwe subsidieregeling voor nodig is, zodat het stroomnet niet overbelast raakt. Liander komt dan ook met een alternatieve subsidie als oplossing: een thuisbatterij. Hiermee kunnen woningeigenaren en huurders hun eigen zonnestroom opslaan zonder dat dit op het net komt. Energieneutraal in 2040 Het budget maakt onderdeel uit van het programma Duurzame Stad, een plan om van Hoorn een energieneutrale stad te maken. Met die subsidie wil de gemeente het makkelijker en aantrekkelijker maken voor bewoners om te investeren in een duurzame woning, zeker gezien het feit dat de energieprijzen fors stijgen. Beerepoot legt uit: "Met een woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is, bespaar je ook flink in je maandelijkse energielasten."

Subsidieaanvragen Dat het verduurzamen leeft onder de inwoners, is ook terug te zien in het aantal subsidieaanvragen. Over voorgaande jaren zijn bij de gemeente de volgende cijfers bekend: 2019 (384), 2020 (338), 2021 (356). De meeste aanvragen gaan over het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woning, zoals het plaatsen van spouwmuren, bodemisolaties en dubbel glas.