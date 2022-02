90.000 Amsterdamse expats mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen: "Ik had geen idee"

Politieke partijen in Amsterdam lijken steeds harder hun best te doen om de stem van de expat voor zich te winnen. Daar zijn er namelijk 90 duizend van in de stad die deze gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus mogen. "Ze zijn vooral geneigd op linkse partijen te stemmen."

"Absoluut niet. Dat wist ik niet", antwoord een Hongaarse student op de vraag of ze weet dat ze stemrecht heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Dit is de eerste keer dat ik dit hoor", beaamt een vriendin. Wie uit de Europese Unie komt of langer dan vijf jaar in Nederland heeft gewoond, mag een stem uitbrengen.

Hoewel het om bijna honderdduizend expats gaat, weten veel van hen dit niet. "Deze groep heeft over het algemeen weinig kennis van, of interesse in, de lokale Amsterdamse politiek. Bovendien is er weinig informatie over Amsterdamse politiek in het Engels beschikbaar", verklaart Floris Vermeulen, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. "Maar onderzoek laat zien dat ze in principe veel interesse hebben in politiek en maatschappelijke onderwerpen, en dus best bereid zijn om politiek actief te zijn."

Onderzoeken

Attila Bongiovanni weet hoe lastig het kan zijn om jezelf te informeren over de verkiezingen. Hij komt uit Italië, maar woont en werkt al zes jaar in de stad en is de bedenker van Amsterdam International Community, een groep voor expats. Bij de vorige verkiezingen heeft hij niet gestemd, maar dit jaar is hij van plan dat wel te doen. Informatie vinden over de partijen is volgens hem niet makkelijk: "Ik heb het een beetje opgezocht. Ik heb een paar websites gevonden met advies en waar elke partij ongeveer voor staat. Maar er is niet veel informatie, het zou fijn zijn als er meer was."

Ook Mika Haapsari, die twee jaar geleden vanuit Finland naar Amsterdam is verhuisd, is van plan om te gaan stemmen. Ook hij heeft een goede tactiek om zichzelf te informeren over de verkiezingen: "Dat wordt veel Google Translate gebruiken. Erachter komen waar de partijen voor staan."