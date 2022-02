Kleindochter Lise haalt 10+ met Irene-spreekbeurt, opa Jos rijdt olympisch kampioen rond

De 10-jarige Lise uit Wervershoof deelt een passie met haar opa Jos. Beiden zijn ze groot fan van Irene Schouten. Jos Kieftenburg rijdt Irene als chauffeur geregeld naar wedstrijden of Schiphol, zijn kleindochter hield op school een spreekbeurt over het West-Friese schaatsfenomeen. "Ik kreeg een 10+!"

Lise en Jos zijn fan van Irene Schouten - NH Nieuws

Jos Kieftenburg is naast supporter één van de 60 privé-sponsors van Irene Schouten. De stichting Support4Irene zamelt geld in om de tweevoudig olympisch kampioen te ondersteunen. "Zo vloog ze bijvoorbeeld business class naar Peking. Dat heeft de stichting betaald." Regelmatig rijdt hij Irene naar Schiphol, of naar een wedstrijd. "Toen haar moeder een hersenbloeding kreeg, zei ik: 'als jullie mij nodig hebben, dan ben ik er.' We kwamen een keer om 1 uur 's nachts van een marathon, toen Simon om 4 uur naar Schiphol moest voor een World Cup. Toen heb ik 3 uurtjes op de bank geslapen en toen ben ik weer de auto in gesprongen. Vind ik leuk om te doen." Plakboek Samen met zijn kleindochter Lise bladert hij door haar plakboek, met hierin alleen artikelen en foto's van Irene Schouten. Bijgehouden door Lise. "Ze is niet wijs van Irene. Een heel grote fan." Het zijn mooie tijden voor opa en kleindochter. Twee keer goud op de eerste twee afstanden, een 100%-score. Dinsdagochtend vervolgt Schouten haar gouden jacht, op de Ploegenachtervolging. Komende zaterdag start ze nog op de Massastart, waarvoor ze als favoriet geldt. "Maar voor ons is het nu al geslaagd", zegt Jos. "We zijn hartstikke trots op haar."

2018: Lise gaat op de foto met Irene én olympisch brons - Aangeleverd

De slaapkamer van Lise ziet eruit als een klein Irene Schouten-museum. Foto's, nog meer krantenberichten, een door Schouten gedragen muts én de Team NL-tas die ze op de vorige Spelen van 2018 gebruikte. Hoe komt die op haar slaapkamer? "Die bood Irene aan op de Gemeenschapsveiling. Mijn opa kocht hem en ik mocht hem hebben", glundert Lise. Onlangs hield ze een spreekbeurt over haar West-Friese idool. "Irene zou er eigenlijk bij zijn, maar omdat het vanwege corona werd uitgesteld, lukte dat uiteindelijk niet. Mijn meester - die ook Schouten heet - vond het leuk dat ik het over Irene deed. Ik kreeg een zeer goed, dat is eigenlijk een 10+!"