Ruth helpt Curaçaose kinderen al tien jaar aan beter onderwijs: "Het is er schrijnend"

"Naar moeilijk lerende kinderen wordt daar niet omgekeken", vertelt Ruth Groenewoud uit Heerhugowaard aan NH Nieuws. Ze heeft het over haar geliefde Curacao, het land waar ze opgroeide. Alleen is er een groot tekort aan schoolspullen, daarom zet de 66-jarige Waardse zich daar al tien jaar voor in.

NH Nieuws / Aline Bleeker

Haar stichting heet Miss IQ en deze week kreeg Ruth een lintje voor haar harde werk, uit handen van de burgemeester van Dijk en Waard. Kort na dat bijzondere moment, met fotografen en belangrijke mensen, vertelt ze aan NH Nieuws dat de situatie op Curaçaose scholen over het algemeen slecht is. Vier jaar geleden levert Ruth een containerlading met schoolspullen af op een school waar vooral kinderen van welgestelde ouders op zitten. "En dan nog hebben die kinderen geen goed materiaal. Kapotte stoelen, kasten waarvan je denkt: dat kan toch niet in een klas staan? Geen goede stoelen voor leerkrachten... er zijn geen financiële middelen." De Waardse noemt het 'schrijnend'. "Al helemaal de scholen voor moeilijk lerende kinderen. Daar wordt niet eens naar omgekeken." Op schoolpleinen staan vaak ook geen speeltoestellen: "Als kinderen pauze hebben, is er niets om even te kunnen uitrazen. Terwijl dat natuurlijk wel nodig om weer stil te kunnen zitten in de klas." Op vakantie in Curaçao Het idee voor de stichting ontstaat als Ruth – die in Curaçao opgroeide – met haar man, haar zoon en zijn vriendin in Curaçao is. "Toen we daar waren, zijn we gewoon gaan rijden. Ook langs scholen waar ik vroeger op heb gezeten. Dat wilde ik ze laten zien", vertelt Ruth.

Quote "Je mag blij zijn dat je wieg aan de andere kant van de wereld stond" Ruth Groenewoud (Directeur Miss IQ)

Haar zoon schrikt van de staat van de school. "Hij vroeg: mam, hoort dit? Toen zei ik: je mag blij zijn dat je wieg aan de andere kant van de wereld stond." Ruths zoon vertelt haar dat ze iets voor de kinderen moet doen. Hoewel ze dat met hem eens is, weet ze eerst niet zo goed hoe. "Het heeft toen nog zo'n twee jaar geduurd voor ik de stichting begon." Tekst gaat verder onder foto:

Ruth krijgt een lintje van waarnemend burgemeester Rehwinkel - NH Nieuws / Aline Bleeker

Tachtig uur per week Het begin was ontzettend zwaar, vertelt de Heerhugowaardse. "Ik heb het pensioengeld van mijn man en mij gebruikt om te starten en werkte in het begin wel tachtig uur per week. Er komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken." Inmiddels heeft de stichting van Ruth meer dan zestig containers naar 37 scholen verscheept. Niet alleen naar Curaçao, ook naar Aruba en na orkaan Irma naar Sint-Maarten. Dat doet ze met liefde, maar soms is het ook lastig: "Wat ik zo moeilijk vind: het hoort bij het Koninkrijk der Nederland. Waarom moeten we daar tweedehands afdankertjes naartoe brengen?"

Quote "Ik wil meisjes leren zelfstandig te zijn en hun eigen brood te verdienen" RUTH GROENEWOUD (DIRECTEUR MISS IQ)

Ze vindt het moeilijk, maar boos is ze niet over de situatie. "Boos zijn heeft geen zin. Het kost alleen maar energie", zegt ze. "Ik doe gewoon wat ik kan en als iedereen een beetje bijdraagt, help je kinderen uit een nare situatie." 'Wees zelfstandig' De naam Miss IQ past bij waar Ruth voor staat, vertelt ze. "Ik wil de meisjes het volgende meegeven: probeer zelfstandig te zijn. Maak je school af, verdien je eigen boterham. Dat is wat ik op de eilanden wil bereiken. Dat de vrouwen niet afhankelijk zijn van partners." Dat ze daar een koninklijke onderscheiding voor krijgt, raakt haar. "Dat mijn lieve vrijwilligers het geheim konden houden vind ik heel knap. Meestal heb ik alles door", vertelt ze lachend. Ruth vervolgt: "Het is voor mij heel bijzonder. Ik had nooit verwacht dat ik dat mee zou maken."