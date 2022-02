Beleggers willen duidelijkheid van Ajax over vertrek Overmars

Meerdere beleggers eisen duidelijkheid van Ajax over de gebeurtenissen rond het vertrek van Marc Overmars. Afgelopen zondag gaf Edwin van der Sar toe dat de directie en de raad van commissarissen (rvc) al vóór de herbenoeming van Overmars signalen hadden opgevangen over grensoverschrijdend gedrag. De beleggers vinden dat Ajax hier duidelijker over had moeten zijn.

Dat schrijven de beleggers vandaag in een brief aan de club. In de brief willen de beleggers weten of aandeelhouders niet zijn misleid door Ajax over het grensoverschrijdende gedrag van de directeur voetbalzaken.

Overmars werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot 2026 en ontving daarbij een vergoeding van 1,25 miljoen euro. Beleggers willen nu onder andere van Ajax weten of dat bedrag wordt teruggevorderd en of het contract met Overmars wel is beïndigd. De beleggers vinden dat de club ''onvoldoende duidelijkheid heeft geboden over feiten,

omstandigheden en organisatorische en personele consequenties.'' De beleggers eisen in de brief deze maand nog opheldering van Ajax

Ajax maakte het vertrek van Overmars een week geleden bekend. Reden waren grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke werknemers. Later werd bekend dat de technisch directeur onder meer dickpics verstuurd zou hebben.