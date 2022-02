Bakkie Pleur: "Hij heeft ze volgens mij naar het dameselftal gestuurd"

In een vers Bakkie Pleur met Van Galen en Keur hebben de mannen het uitgebreid over het vertrek van Marc Overmars bij Ajax.

Gerbrands weg bij PSV

Ook bespreken beide oud-voetballers het vertrek van algemeen directeur Toon Gerbrands bij PSV. Piet Keur werkte in zijn AZ-tijd samen met Gerbrands en is niet echt positief over Gerbrands. "Hij kickte op macht en had uitspraken als: 'hee dan trap ik je eruit'. Dat soort teksten", vertelt Keur. Uiteraard was Keur daar niet van onder de indruk en heeft hij daar een mooie anecdote over.