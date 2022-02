Pieter Broertjes na elf jaar Hilversum burgemeester af: "Van Volkskrant naar volksvader"

Een 'atypische bestuurder', zo noemde Broertjes zichzelf regelmatig. Geen lijst aan politieke baantjes, maar als oud-hoofdredacteur van De Volkskrant kwam hij Hilversum binnen. "Een stukje schrijven over een probleem is best makkelijk, maar nu moest ik er wat aan doen. Dat was andere koek", blikt Broertjes terug op zijn beginperiode.

Op het Ooievaarplein in Hilversum-Oost spreken we hem. Een belangrijke plek in zijn loopbaan als burgemeester, want daar begon zijn leerschool als burgemeester. Op het plein was jarenlang onrustig: "Er werd hier door hangjeugd door brievenbussen geplast", legt Broertjes uit.

Andermans sores

"Ik heb hier huilende mensen bij me gehad die Hilversum wilden verlaten, omdat die overlast al jaren bestond. Alles kwam hier bij elkaar." Uiteindelijk zorgde camerabewaking voor meer rust rond het plein. "Ik ben hier vaak nog in mijn vrije tijd naartoe geweest, om te kijken hoe het ging."

En daarin schuilt de kracht van Broertjes, die niet terugdeinsde voor andermans sores. "Dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Soms moest ik een wethouder uitleggen dat ik ergens al was geweest, zonder het te overleggen."