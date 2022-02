André van Duin viert zijn 75e verjaardag bij NH Radio

Groot feest: André van Duin viert op vrijdag 18 februari zijn 75e verjaardag bij NH Radio. In het programma June tot 12 zet June Hoogcarspel hem drie uur lang in het zonnetje. Ze komt hem thuis ophalen om hem in een feestelijk versierde taxi naar de studio te brengen.

Als het duo rond 10.00 uur in de studio is aangekomen, zal teruggeblikt worden op zijn carrière en mag Van Duin zelf de muziek uitkiezen die op de radio wordt gedraaid. Tussen zijn favoriete nummers door krijgen de luisteraars de kans om vragen te stellen. Ook zullen er bitterballen, bubbels en een mystery guest zijn. En er zal gebingood worden, Andrés favoriete spel.

Trots

NH Radio-presentator June Hoogcarspel vertelt: "Ik glim al weken van trots dat André bij NH Radio zijn verjaardag komt vieren. Een tijdje terug dacht ik: 'laten we de gok wagen om hem uit te nodigen'. André had al verschillende verzoeken, maar hij komt bij ons! Hij is al decennialang een fan van ons station. We gaan hem flink in de watten leggen zodat het een onvergetelijke verjaardag wordt. Ik doe een verjaardagsjurk aan en onze lieve André is het stralende middelpunt!"

De bijzondere verjaardagsuitzending is te horen op vrijdag 18 februari vanaf 9.00 uur. Luister hier live naar NH Radio. Vanaf 10.00 uur is het programma ook op het televisiekanaal van NH Media te volgen. En natuurlijk kun je ook meekijken via de livestream op nhradio.nl.