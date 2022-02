Mislukt NK Omnium voor baanwielrenner Yoeri Havik

"Het ging niet zoals gepland. De eerste twee onderdelen won ik vrij overtuigend. Dan is het vervolgens best lastig om zo'n puntenkoers naar je hand te zetten", sprak Havik na afloop. "Het is mijn eerste overwinning bij de elite. Ik heb nog nooit de rood-wit-blauwe kampioenstrui gepakt dus daar ben ik blii mee", zei winnaar Vincent Hoppezak na afloop.

NH Sport was zondag aanwezig in het Sportpaleis in Alkmaar en volgde Havik de hele middag. De Noord-Hollander vertelde dat hij graag op de Spelen van Parijs in 2024 het Omnium voor Nederland wil rijden.

Ook sprak hij over Amy Pieters. Havik was eind december op trainingskamp in Spanje met onder andere Pieters. Daar kwam de renster zwaar ten val en sindsdien wordt ze in een kunstmatige coma gehouden. "Er is niets te melden en dat is heel frustrerend. Tegelijkertijd moet je doorgaan en de familie van Amy wil ook dat wij gewoon fietsen met zijn allen en dat proberen wij hier te doen", vertelt Havik.