Protestmars voor bouw studentencampus: 'Ministerie verkiest Schiphol boven studenten'

Tientallen studenten protesteren vanmiddag met een mars tegen het plan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om de bouw af te blazen van 2.500 studentenwoningen in het Amstelveense Kronenburg. Volgens hen is de woningnood onder studenten te hoog, en is de bouw van deze woningen hard nodig. "Het ministerie gebruikt 'bullshit bureaucratie' om de wooncrisis te verergeren."

Een tekening van het bestemmingsplan voor 2500 studentenwoningen in de wijk Kronenburg in Amstelveen - AAN!

De nieuwe campus zou in het gebied komen waar vanwege de nabijheid van Schiphol en de te verwachten geluidsoverlast niet zomaar gebouwd mag worden. Dat is vastgelegd in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. De Amstelveense gemeenteraad, die het plan eerder goedkeurde, wil een uitzondering maken omdat de nood hoog is en studenten maar voor korte tijd op een campus wonen. Vanochtend buigt de Raad van State zich over de zaak.

'Bullshit bureaucratie' Deelnemers aan de mars vinden dat Schiphol op dit moment wordt verkozen boven studenten en dat willen ze niet zomaar laten gebeuren. "Er wonen op dit moment al 3.400 studenten pal naast Kronenburg, op Uilenstede", schrijft de Studentenbond in een statement. Studentenhuisvester Duwo noemde de bouw van de studentenwoningen in Kronenburg eerder 'noodzakelijk'. "De ernst van de kamernoodcrisis vraagt nu echt om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen", is hun statement. Het tekort aan kamers voor de regio Amsterdam is volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting tussen 2019 en 2020 gestegen van 5.200 naar 6.600 eenheden. Als er niet fors wordt bijgebouwd, is de verwachting dat er 21.700 kamers te weinig zijn om alle studenten te huisvesten.