Politie zoekt drie personen met bivakmutsen in Enkhuizen

Mochten mensen beschikking hebben over camerabeelden in de omgeving of iets gezien hebben, dan ontvangt en hoort de politie dit graag.

De politie kan nog niet vertellen wat er precies gebeurd is, aldus een woordvoerder. Er raakte niemand gewond. Via Burgernet laat de politie weten dat het gaat om één donker persoon en twee blanke personen. Een van hen droeg een blauw trainingspak met rode strepen.

