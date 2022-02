Drechterland constateert misstanden met arbeidsmigranten tijdens wooncontroles

De gemeente Drechterland heeft de afgelopen tijd samen met de politie integrale wooncontroles uitgevoerd. Dit deden zij om uit te zoeken of er sprake is van illegale bewoning, hoe de huisvestingssituaties zijn en hoe het staat met de brandveiligheid. Uit een van deze controles blijkt dat er binnen de gemeente sprake is van uitbuiting van arbeidsmigranten, die een forse huursom moesten betalen aan de eigenaar van het pand.

De gemeente Drechterland en politie hebben deze controles uitgevoerd na aanleiding van meldingen die gedaan zijn door bezorgde inwoners. Zo werd er gecontroleerd bij woonhuizen, bedrijfswoningen en bedrijfsunits die niet geschikt zijn voor bewoning.

De controles vonden daarom niet alleen plaats in woonwijken, maar ook buiten de bebouwde kom en op bedrijventerreinen. Hieruit is gebleken dat er sprake is van ongewenste en onwettige situaties.

Hercontroles

"Hierbij moet gedacht worden aan uitbuiting door extreem hoge huur, woningsplitsing zonder vergunning, illegale bewoning en situaties waar de brandveiligheid niet in orde was", laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws/WEEFF. "De eerste actie die volgt op constatering van een misstand, is een aanschrijving van de eigenaar van het pand of de woning. Daarna volgen er hercontroles."

Als er tijdens deze hercontroles nog steeds sprake is van een overtreding, dan kan de gemeente verder kijken naar zwaardere bestuurlijke maatregelen. Dit kan betekenen dat de betreffende woning gesloten moet worden, of dat er een last onder dwangsom opgelegd wordt aan de eigenaar van het pand of de woning.

Uitbuiting arbeidsmigranten

Een van de zaken die aan het licht kwam tijdens de controles van de gemeente en politie is de uitbuiting van arbeidsmigranten. Zes personen woonden samen in een woning en moesten 108 euro per week betalen voor de huur van een kamer. Dit bedrag is exclusief de kosten van gas, water en licht. De arbeidsmigranten hadden geen huurcontract afgesloten en moesten de huur contant en zonder bon afrekenen.

Ook werd in een bedrijfspand illegale huisvesting van arbeidsmigranten geconstateerd. Éen van hen bleek in het bezit te zijn van een illegale identiteitskaart.