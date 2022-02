Massale bomenkap langs Noordzeekanaal gestart: 'Het gaat sterker terugkomen'

Weggebruikers van Pont Buitenhuizen naar Beverwijk zal het vast zijn opgevallen: vandaag is er een start gemaakt met de kap van maar liefst 240 bomen tussen de N246 en het Noordzeekanaal. Een triest gezicht, beaamt Kenza Boussif, de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. "Maar in het kader van veiligheid moeten we helaas deze bomen verwijderen."

"In eerste instantie waren de organisaties het niet eens met hoe we de bomen wilden verwijderen", vertelt Boussif. "Ze wilden dat het liefst in fases. Maar de resterende bomen worden dan nog meer blootgesteld aan wind, wat het risico voor het verkeer alleen maar groter maakt." Tekst gaat door onder de foto.

Ecoloog David Sluis van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek kijkt hoe de bomen één voor één worden geveld. Hij spreekt van een 'heel goed overleg'. "We hebben ervoor gepleit dat het veel sterker gaat terugkomen. De biodiversiteit staat zwaar onder druk in Nederland. Willen we een inhaalslag maken, dan moeten we niet alleen compenseren, maar overcompenseren."

Winst

Ze vonden gehoor, met als resultaat onder andere vleermuistorens, torenvalknestkasten, insectenhotels en 300 bomen die worden teruggeplant. "Niet één stap vooruit, maar vijf stappen vooruit. We kunnen het beter laten terugkomen dan het was, dat is winst", zegt de ecoloog.

Is dat niet gek, een natuurorganisatie die zo positief is terwijl de kap bezig is? Sluis: "Er worden inderdaad bomen gekapt, maar met het vooruitzicht dat er zoveel goeds gaat terugkomen: daar word ik erg vrolijk van als ecoloog."