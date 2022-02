Verdachte dodelijke steekpartij Beverwijkse eettent moet voorlopig naar Pieter Baancentrum

De Pool Tomasz A. (27), verdachte van het neersteken van drie mannen bij de Beverwijkse eetgelegenheid Ribs & Co, moet psychisch worden onderzocht in het Pieter Baancentrum. Dat heeft de rechter vandaag besloten, meldt het Noordhollands Dagblad (NHD). Eén van de mannen overleefde de aanval niet.

Ook ander onderzoek in de zaak is nog niet afgerond, meldt de krant. Eén van de slachtoffers zou er zo slecht aan toe zijn, dat hij pas recent zijn verhaal heeft kunnen doen. Ook wacht het OM nog op medische gegevens van A. uit Polen.

Er voltrok zich op de avond van 28 mei van vorig jaar een horrorscenario aan het pand in de Baanstraat. De drie slachtoffers werden gestoken in hun bovenlichaam, nek, hals en hoofd.

Een 54-jarige Langedijker overleed ter plekke. De andere twee zijn Haarlemmers waren destijds 61 en 66 jaar. Zij raakten zwaargewond.

Gevecht

Ook berichtte NH Nieuws toen over een vierde man met (lichte) verwondingen, die later zo'n zevenhonderd meter verderop werd gevonden. Dat was vermoedelijk verdachte A.

A. zou namelijk eerst twee koks van Ribs & Co hebben aangevallen en daarna in gevecht zijn geraakt met de bezorger, die terugkwam van een bestelling. Daarbij zou hij zelf verwondingen hebben opgelopen voor hij vluchtte.