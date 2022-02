Zaanstad mag 200.000 euro uitdelen om onkosten coronacontroles te vergoeden

"Alle kleine beetjes helpen", zegt Ruud Keinemans van Koninklijke Horeca Nederland Zaanstreek. Het geld is nodig omdat personeel dat QR-codes controleert in diezelfde tijd bijvoorbeeld ook koffie had kunnen inschenken. In totaal heeft de gemeente 603 bedrijven, verenigingen, instellingen en organisaties aangeschreven.

Laat

Niels Busch van de ondernemersvereniging Zaanstad hoopt dat iedereen reageert, maar denkt niet dat alle bedrijven dat zullen doen. "Dat de gemeente zo kan ondersteunen is alleen maar mooi", zegt hij. Maar het is volgens hem niet in te schatten hoeveel ondernemers dit ook echt gaan doen. "Als je nu nog moet investeren, is dit welkom. Maar veel bedrijven hebben dat al gedaan, dus daar is het geen noodzaak."