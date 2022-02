Woningtekort heet hangijzer voor jongeren die in eigen dorp willen blijven: "Heel lastig"

Madelief (21) is vastbesloten: ze wil graag op haar eigen benen staan en dus een eigen huisje hebben. Terug naar Callantsoog, het dorp waar ze is opgegroeid, werkt en haar vrienden heeft. Maar deze zoektocht, die al zo'n twee jaar duurt, valt flink tegen.

Ook in Schagen is het woningtekort een heet hangijzer in aanloop naar de verkiezingen in maart. Slechts een derde van de inwoners vindt dat er de afgelopen vier jaar genoeg is gedaan aan het woningtekort in de gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws.

Madelief Weijling staat voor een sociale huurwoning nog niet lang genoeg ingeschreven, dus zoekt ze op de particuliere markt naar een betaalbare huurwoning. Maar het aanbod is erg schaars; na twee jaar is ze nog geen stap verder. "Het is heel lastig, ik kom voor weinig in aanmerking", vertelt ze.