Romy (27) en Tim (33) zijn beperkt en smoorverliefd: "Ze lacht zo graag"

Romy (27) en Tim (33) hebben allebei het syndroom van Down en zijn tot over hun oren verliefd op elkaar. Al vier jaar, bijna vijf, hebben ze verkering en wonen ze samen in woonvoorziening De Kwakel in het gelijknamige dorp. Toch is liefde en daten met een beperking niet zonder uitdagingen, weten ze.

Romy en Tim zitten naast elkaar aan tafel. "Ik ben wel een beetje zenuwachtig", geeft Romy verlegen toe. Romy heeft een tragere verwerkingssnelheid, wat inhoudt dat ze voldoende tijd nodig heeft om te denken en om haar gedachten vervolgens te verwoorden. Tim daarentegen praat honderduit en doet niets liever dan Romy helpen. 'Ik doe het wel voor je' en 'Moet ik helpen?', biedt Tim keer op keer aan, waarvan Romy dankbaar gebruik maakt. Al snel is ze niet meer zenuwachtig. “Als ik naar Tim kijk, dan gaat het goed.”

Vlinders Ze hebben elkaar een aantal jaar geleden ontmoet bij de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag bij een concert van Ali B. Het was voor beiden liefde op het eerste gezicht. "Ik was meteen verliefd en had helemaal vlinders in mijn buik", vertelt Romy. Helaas gingen ze allebei na het concert naar huis en verloren ze elkaar uit het oog. Maar bijna vijf jaar geleden kwamen zij elkaar weer tegen toen Romy in woonvoorziening De Kwakel kwam wonen, waar Tim toen al een paar jaar woonde. Eigenlijk had Tim toen nog verkering met iemand anders. "Toen ik Romy zag, wilde ik liever met haar zijn. Dus toen heb ik het wel eerst uitgemaakt", legt hij trots uit. En nu wonen ze gezellig samen, weliswaar in aparte kamers, en werken ze allebei bij Kinderboerderij De Ooievaar, waar ze schoonmaken en de dieren verzorgen. Als ze thuis zijn, drinken ze samen koffie, thee of limonade of doen ze aan diamand painting; gezellig samen kleuren. En ’s avonds de soap GTST kijken. Betrapt "In de Down-sector gebeurt het vaak", vertelt Nathalie Bruine de Bruin, begeleider op het huis, over het ontstaan van relaties. "Ze zijn gevoelig voor aandacht en liefde. 9 jaar geleden hadden we de afspraak dat er geen relaties in huis mochten. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk dachten we dat het toen nodig was. Toch hebben we stiekem nog wel eens wat betrapt in de woning. Ook zij kunnen gewoon verliefd worden." En dat zijn ze. Hartstikke verliefd. "Tim heeft leuke kleren aan. Hij is sexy en een lekker ding", mijmert Romy. Ook Tim hoeft niet lang na te denken over wat hij nou zo leuk vindt aan Romy: "Ze lacht zo graag en heeft mooie ogen. Ze is een zonnestraaltje. Ik vind haar echt een lekker ding!"

Quote "Ze hebben wel echte kriebels, zijn verliefd, maar niet zoals wij" Nathalie Bruine de Bruin, begeleider De Kwakel

Toch is volgens Nathalie hun wereld van verkering heel anders dan de onze. "Ze gaan samen kleuren of naar de bios. Misschien dat ze na jaren een keer gaan knuffelen. Het hele tijdsbestek is heel anders. Mentaal zijn ze ook jonger, ongeveer het niveau van een 3-jarige. Dus het is echt naast elkaar spelen, naast elkaar kleuren en tv kijken. Wat je ziet is wat ze in het leven hebben aangeleerd. GTST is in hun wereld bijna werkelijkheid. Ze nemen alles over.” Doktertje spelen "Ik denk eerder dat het vadertje en moedertje spelen is. Ze hebben wel echte kriebels, zijn verliefd, maar niet zoals wij. Dat het inhoud moet hebben en interesse tonen in elkaar. Ze hebben ook geen diepgaande gesprekken. Het zijn in principe kleine kinderen", vervolgt Nathalie. "Toch hebben ze wel volwassen behoeftes en dat maakt het ook ingewikkeld met deze doelgroep. Ze gaan toch wel ontdekken en voelen. Doktertje spelen op peuter/kleuter niveau. Daar moeten ze goed in begeleid worden. Ze moeten verteld worden dat je zacht voor elkaar moet zijn."

Quote "Wij krijgen geen kinderen, wij krijgen gewoon een hond" Tim

Gelukkig wonen Romy en Tim in hetzelfde huis, want dat maakt het logistiek een stuk makkelijker. "We hebben bijvoorbeeld ook een bewoner, waarvan de wederhelft op een andere voorziening woont. Dan lopen we tegen dingen aan. Ze willen afspreken, logeren. Het gaat niet vanzelf. Daarbij moet hij begrenst worden, dus nu hebben we afgesproken dat ze op onze locatie afspreken. Dan kunnen we het goed begeleiden", aldus Nathalie. Tijdelijk Woonvoorziening De Kwakel is een plek waar de bewoners tijdelijk wonen en waar ze worden getraind op zelfstandigheid. Vaak komen ze vanuit hun ouderlijk huis om zich te ontplooien. Ze leren onder andere zelf koken en de was doen. “Als je hier bent uitgegroeid, dan is het zonde om zo’n plaats bezet te houden. Tim en Romy hebben zelf ook al veel geleerd. Dus er zal op termijn worden gekeken naar een goede vervolgstap voor ze waar ze wel samen kunnen blijven."