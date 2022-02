Handballer Tim Bottinga door Aalsmeer voorlopig geschorst voor vechtpartij

Tim Bottinga komt voorlopig niet in actie voor Aalsmeer. Zijn handbalclub houdt hem voorlopig langs de kant vanwege zijn aandeel in de massale vechtpartij van vorige week in de thuiswedstrijd tegen Visé.

Dat duel in de BENE-League werd als gevolg van die vechtpartij bij 6-9 stand gestaakt. Nadat de keeper van de Belgen na een fluitsignaal de bal tegen het hoofd had gekregen, ging het mis. Yves Vancosen gaf Aalsmeer-speler Samir Benghanem een kopstoot, waarna Bottinga Vancosen een klap in zijn gezicht gaf. Beiden kregen de rode kaart.

De tuchtcommissie heeft de zaak in onderzoek, maar Aalsmeer wacht die uitspraak niet af en heeft Bottinga voor onbepaalde tijd geschorst. Voorzitter Mike van der Laarse zei kort na de vechtpartij al bij NH Radio dat Bottinga spijt had. Dat hij voor zijn teamgenoot opkwam, snapt Van der Laarse. "Maar we keuren het nooit goed dat hij er zo in gaat."

Tekst gaat verder onder de video.