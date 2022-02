De Peiling: ik ben gelukkig in de liefde

Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde! De dag om je geliefde te verwennen met een bos bloemen, een doos chocolade of een romantisch diner. Of misschien ben je in stilte op iemand verliefd, dan is dit het moment om je ware gevoelens te tonen.

Een van de vele legendes die er zijn rondom Valentijnsdag is die van priester Sint Valentijn uit Rome. In de derde eeuw na Christus bestond er een keizerlijke wet waarin stond dat soldaten uit het leger niet mochten trouwen. Sint Valentijn was het hier niet mee eens, vanuit zijn kerkelijke positie huwde hij soldaten met hun geliefden. Toen keizer Claudius II hierachter kwam, heeft hij Sint Valentijn op 14 februari 270 laten onthoofden en zo is Sint Valentijn gestorven als martelaar voor de liefde.

Valentijnsdag in Nederland

Het heeft even geduurd voordat de dag van de liefde ons nuchtere volkje wist te bereiken. Pas eind jaren '90 van de vorige eeuw kreeg Valentijnsdag meer bekendheid. Mede dankzij de promotie van bloemisten die op Valentijnsdag gratis bloemetjes uit deelden aan onder andere vrouwelijke Tweede Kamerleden en buschauffeurs probeerden zij het liefdesfeest onder de aandacht te brengen.

Wat vind jij?

Wij willen weten of jij gelukkig bent in de liefde. Hoe heb jij je geliefde ontmoet? En hoe zorg je dat je gelukkig blijft met elkaar? Wat is het geheim van een goed huwelijk?