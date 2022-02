Enkhuizers geven gemeentebestuur een onvoldoende: 'Te weinig gedaan aan woningtekort'

Enkhuizers geven de gemeente met een rapportcijfer 4,9 een onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws uitvoerde in samenwerking met Kieskompas in aanloop naar de verkiezingen in maart. Vooral het beleid om het woningtekort weg te werken, laat te wensen over.

Hiermee scoort de gemeente, net als Medemblik met een cijfer 4,9, het laagst van de West-Friese gemeenten. Ruim 70 Enkhuizers vulden de vragenlijst in. Naast dat ze een rapportcijfer moesten geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroeg NH Nieuws ook naar meer specifieke kwesties die de afgelopen bestuursperiode zijn behandeld.

Woningtekort

Een ruime meerderheid van de inwoners die de vragenlijst invulden (85 procent) vindt dat de gemeente te weinig heeft gedaan om het woningtekort in Enkhuizen aan te pakken.

Met de sloop van de Bloemenbuurt in zicht, kwam Enkhuizer Mark Schwalbach samen met zijn buren op straat te staan. In maart moest hij zijn sloopwoning aan de Begoniastraat uit. Uit protest zette Schwalbach midden in het centrum van Enkhuizen een tent op om 'proef te draaien als dakloze'.

De Zuiderkerk schoot de oud-bewoners te hulp en zorgde voor een tijdelijk onderkomen. Na een half jaar op camping De Vest te hebben gewoond, zit Schwalbach sinds december op een vakantiepark in Bovenkarspel. "Ik ben nog steeds aan het bijkomen. Maar het is een verademing om een douche en verwarming te hebben", vertelde hij destijds.

Kritiek op de aanpak van woningnood speelt zich niet alleen in Enkhuizen af. Ongeveer 61 procent van de Noord-Hollanders vindt dat hun huidige gemeentebestuur de afgelopen vier jaar meer had kunnen doen om het woningtekort in hun provincie weg te werken.

Jongerenwoningen

Ook voor jongeren is het woningtekort nijpend. Zo zouden er in 2020 de eerste tiny houses gebouwd worden, waarvoor ongeveer 300 jongeren zich hadden ingeschreven. Maar het project stuitte op weerstand van omwonenden en strandde. Buurtbewoners van de Melkbon en Berrie werden overvallen door de plannen en voelden zich niet gehoord bij de keuzebepaling van de locaties.

De jongerenorganisaties van de SP en CDA in Enkhuizen maken zich al langer zorgen om de ontwikkeling van huisvesting voor jongeren en starters. In 2018 hielden zij een enquête, waaruit ze concluderen dat de vraag naar jongerenwoningen fors is.