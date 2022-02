Patty Zomer werd bij toeval Dolly Dot

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Patty Zomer. Ze was danseres en werd bekend als een van de Dolly Dots. Tegenwoordig is ze een veel gevraagd stylist.

Ook voor de dames van de Dolly Dots, de razendpopulaire meidengroep waar ze deel van uit maakt, doet ze de styling. Ze pakt het rode broekpak uit het rek waar ze in optreden. "Ik ben bang dat, voordat ik deze weer aan ga trekken, er een kleine hongerstaking tegenaan moet gooien. Hier komen we in op tijdens het eerste deel van onze show."

Een bekende zangeres worden, dat was voor Patty niet een meisjesdroom. "Ik was wel een showpony. Ik vond het wel altijd leuk om te dansen. Expressief was ik als kind, wild ook wel. Maar niet per definitie zingen." En toch kwam het ervan, bij toeval. Via de dansschool in Haarlem waar ze lessen volgde, werden er meisjes gezocht voor een nieuw op te richten groep. Patty ging naar die auditie op aandringen van haar danslerares, en werd meteen uitgekozen.

Vanaf de eerste single (Tell it all about) Boys zaten de Dots in een rollercoaster. Ze werden ongekend populair. Zo populair dat Patty nergens meer kon komen zonder te worden herkend. Even een boodschapje doen zorgde al voor groepjes gillende meisjes. Of ze zat in de tram terwijl iedereen omgedraaid haar zat aan te gapen. "Toen dacht ik wel: 'Wat is dit allemaal?' Maar het was duidelijk dat we heel populair waren."

Uit je bol

En voor die fans van toen treden de Dots nog steeds op. "Die zijn natuurlijk met ons meegegroeid. Ik weet niet of het nog echt fans zijn, maar het zijn eerder mensen die nog die trip down memory lane willen. Het is insane: we komen op en bij nummer drie staan ze op de banken. Ze zingen en gaan helemaal uit hun bol. Het is echt een feest, zo leuk om te doen."

Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen