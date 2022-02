Wisseling van de wacht bij PSV: Marcel Brands kan van het lijstje af bij Ajax

"In Nederland is er maar één club waar ik wil werken. Dat is PSV"

Behalve bij Ajax werd Brands ook getipt als mogelijke technische directeur bij de KNVB. Brands geeft op het clubkanaal aan dat hij blij is in een nieuwe functie terug te keren bij PSV. " Uiteraard heb ik de afgelopen maanden nagedacht over mijn toekomst in de voetbalwereld. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met verschillende leden van de RvC en aangegeven dat er in Nederland maar één club is waar ik wil werken. Dat is PSV."