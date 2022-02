Laren heeft een dorpstaxi: Brinkbus zorgt dat mensen als Nan toch overal kunnen komen

Voor een kort ritje van huis naar de supermarkt of Museum Singer zijn ouderen en mindervaliden in Laren niet meer aangewezen op een taxi of openbaar vervoer: sinds vandaag rijdt de Brinkbus rond in het dorp om Laarders die dat willen gratis van hot naar her te brengen.

De 81-jarige Nan is blij met de Brinkbus - NH Nieuws

Eén van de Laarders die graag gebruik wilt maken van de Brinkbus is de 81-jarige Nan van Wijk. Ze zal het voornamelijk gebruiken voor kleine boodschappen, geld opnemen of een bezoek aan een restaurant. "Het is een stuk gezelliger."

Vrijwilligers

Deze elektrische dorpsbus komt uit de koker van wethouder Ton Stam. Naast het dorp toegankelijk houden voor haar bewoners moet het busje ook eenzaamheid tegengaan en moet het een toevoeging zijn op het lokale vervoersnetwerk.

De bus gaat vooralsnog vooral 's ochtends op doordeweekse dagen rijden. Een vloot aan bussen zal volgens coördinator Pim Sitter niet nodig zijn. "Aan één hebben we nu meer dan genoeg." Later zal gekeken worden of de ritten ook uitgebreid kunnen worden.

Naast een bus en een passagier zijn er ook vrijwillige chauffeurs nodig. Daar is de Stichting Dorpsbus Laren nu naar op zoek. "Het mogen zowel mannen als vrouwen zijn, maar ze moeten een t-rijbewijs hebben", zegt Sitter.