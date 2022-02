Valentijn (7) is geboren met een open rug, krijgt heuse 'Dodge ride out': "Heel gaaf"

De zevenjarige Valentijn uit Bovenkarspel is geboren met een open rug en moet daarom vaak naar het ziekenhuis. Onderweg telt hij graag de passerende Dodge Rams, een Amerikaans type auto. Vandaag kreeg hij een verrassing: een heuse optocht, met 40 Dodges, uit het hele land. "Heel gaaf. Hij heeft het altijd over die auto’s", vertelt vader Sven.

De club verenigt zichzelf via een groep op Facebook, waar nog regelmatig nieuwe leden aansluiten. Uit alle windstreken. Een groepje leden van de club komt uit de buurt en kent de familie van Valentijn: “Vandaag hadden we een thuiswedstrijd.”

De Dodge Ride Out, zoals de club van 2000 verenigde auto-eigenaren zichzelf noemt, organiseert vaker zulke tochten, vertelt organisator Jerry Kleinman. “Al onze leden zijn in het bezit van een Dodge Ram. Wij zetten ons vrijwillig in voor het goede doel, meestal kinderen met voorliefde voor Amerikaanse auto’s, die aan een ernstige ziekte lijden, of gepest worden.”

De club weet vandaag een stuk of veertig man te mobiliseren, vertelt Kleinman. “We hebben er altijd minimaal dertig, maar soms ook uitschieters naar vijftig of zestig man.”

