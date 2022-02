Ongeslagen reeks blijft intact voor AZ na omgebogen achterstand tegen Go Ahead

De uit-reeks van AZ is zondag verlengd met een zesde zege op rij, daarbij bleven de Alkmaarders al zestien wedstrijden ongeslagen. Go Ahead Eagles kwam via Luuk Brouwers nog op 1-0, maar Vangelis Pavlidis (twee) en Sam Beukema (twee) bezorgden AZ de drie punten: 1-4.

De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was een aantal uur vervroegd wegens acties van supporters. Een andere actie van het publiek zorgde er na elf minuten voor dat het spel even werd gestaakt door rookontwikkeling en afgestoken vuurwerk. Nadat de rook was opgetrokken, kwam de thuisploeg brutaal op voorsprong. Hakon Evjen leidde balverlies, dat was niet voor de eerste keer. Luuk Brouwers zette Kowet vervolgens op 1-0. Er kon niet lang worden genoten van de voorsprong, want uitgerekend Sam Beukema kopte AZ op gelijke hoogte tegen zijn oude club: 1-1.

Peter Vindahl gaf enkele minuten later bijna een goal cadeau aan Go Ahead. De goalie verspeelde de bal aan Isac Lidberg. De Zweed schoot de bal ver naast. AZ pakte hierna de draad weer op en bleef aanvallen. Zo werd een indraaiende hoekschop van Jesper Karlsson van de lijn gekopt door Bas Kuipers, maar nog geen minuut later scoorde Vangelis Pavlidis wel. Hij krulde de bal vanaf randje zestien achter Andries Noppert: 1-2. De volgende kans werd nog gekeerd door Noppert, maar op aangeven van De Wit maakte Pavlidis voor rust zijn tweede: 1-3.

