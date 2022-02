Twee gewonden bij ongeluk met 45-kilometerwagentje in Bussum

Bij een ongeluk aan de Franse Kampweg in Bussum zijn twee gewonden gevallen. Rond het middaguur zag een personenauto vermoedelijk een 45-kilometerwagentje over het hoofd en reed het ding aan.

In het wagentje zaten volgens een politiewoordvoerder twee oudere mensen. Ze zijn door de brandweer uit de auto gehaald en ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ze zouden beiden lichtgewond zijn geraakt. De bestuurder van de personenauto bleef ongedeerd. De weg was na het ongeluk even afgesloten voor het verkeer, maar is inmiddels weer open.