'De Nacht Staat Op' rustig verlopen, Amsterdamse clubs krijgen wel boete

Protestactie De Nacht Staat Op is rustig verlopen. Vannacht openden nachtclubs in Haarlem, Amsterdam en Hilversum de deuren omdat ze het niet eens zijn met de maatregelen voor nachtclubs, die al sinds het begin van de coronacrisis vrijwel constant gesloten zijn. De sfeer toen er eindelijk weer kon worden gedanst was dan ook uitgelaten.