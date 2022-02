Amsterdam NL V Voormalig kroegeigenaar Tiel Netel (80) overleden: "Een icoon van de Jordaan"

Afgelopen maandag is Tiel Netel senior overleden. Netel stond ruim veertig jaar achter de bar van café 't Papeneiland, op de hoek van de Brouwersgracht en Prinsengracht. De huidige eigenaar is al een poosje zijn zoon, Tiel Netel junior. "Het was geen gemakkelijke man, maar wel een hele lieve man."

Ruim 55 jaar geleden nam Tiel Netel samen met zijn vrouw Hennie café 't Papeneiland over. Een klein, bruin café in hartje Jordaan. Lange tijd runden ze het café samen, totdat Hennie overleed. En ook Tiel senior stond de afgelopen jaren niet meer achter de bar. Volgens zoon Tiel junior - de huidige eigenaar - werd het 'm te druk allemaal. "Hij heeft ruim veertig jaar achter de bar gestaan. De laatste jaren kon hij dat niet zo goed meer. Het was een beetje te druk en hij werd natuurlijk al wat ouder. Maar het liefst had hij vandaag nog achter de bar gestaan."

De oude Tiel was volgens junior geen gemakkelijke man. "Maar wel een hele lieve man. Wat kan ik er verder over zeggen? Ik zal hem missen. " Ook Han gaat Tiel senior missen. Han werkt al 22 jaar bij 't Papeneiland. "Hij moet je of hij moet je niet gewoon. Gelukkig mocht hij ons wel gewoon, weet je wat ik bedoel? Het café was zijn leven gewoon."

Tiel senior was dan wel gestopt met werken, hij was nog elke dag in café 't Papeneiland te vinden. Met zijn krantje en een stukkie appeltaart. Dezelfde appeltaart die voormalig president van Amerika Bill Clinton ooit bij hem heeft gegeten. Daar was vader Netel volgens zoon Tiel junior "heel erg trots op."

Icoon "Hij was echt een icoon van de Jordaan," zegt de groenteboer aan de overkant, Edwin Labes. "Tuurlijk gaat hij gemist worden." Hij kent de oude Tiel al vanaf 't moment dat Edwin een klein ventje was. En ook Edwin weet dat Tiel senior geen gemakkelijke man was. "Maar je kán ook niet altijd makkelijk zijn. Je werkt met je eigen kinderen. Dan ben je ook niet makkelijk. Want je wilt het beste." Tiel senior is altijd apetrots geweest op het feit dat zijn zoon het café overnam en dat 't Papeneiland in de familie blijft. Het café is al meer dan een halve eeuw in handen van de Netels en inmiddels werken de kleinkinderen er ook al. Morgen is er de kans om afscheid te nemen van Tiel Netel senoir, op Herdenkingspark Westgaarde.