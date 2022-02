Skivrienden kijken ademloos naar historische race van Maarten Meiners

Als klein jongetje zagen ze hem bij skiclub Wolfskamer in Huizen binnenlopen en als olympische held wordt hij nu bewonderd. De Naardense Maarten Meiners leerde skiën op de skibaan in Huizen en gooide vannacht hoge ogen tijdens de reuzenslalom. "Historisch, zolang als ik leef praten we hierover", aldus Laurens de Jong, skivriend van Meiners.

Met een klein clubje werd er vannacht vanuit de kantine van de Wolfskamer naar de eerste manche van Meiners gekeken. Allemaal hebben ze hun eigen connectie met de olympische skiër. "Ik heb met hem door Europa gereisd om te skiën", aldus Laurens. "Toen hadden we het al over World Cup-wedstrijden, we konden niet dromen over de olympische spelen."

Toch behaalde Meiners dat podium wel. "Hij is één van ons", lacht Toni Heidegger vol trots. Hij trainde Meiners als tiener op de latten. "Hij mag trots zijn dat hij zover is gekomen, het is toch een harde weg die hij heeft moeten afleggen."

Uniek

De prestatie van Meiners is dan ook niet niks. 70 jaar geleden kwam er voor het laatst een Nederlander uit op de reuzenslalom tijdens de olympische winterspelen.