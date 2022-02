Meerdere supermarktmedewerkers bedreigd en mishandeld in Westerstraat

Meerdere medewerkers van een supermarkt zijn vanavond bedreigd en mishandeld in een filiaal van de Jumbo in de Westerstraat. Volgens de politie lijkt het incident te maken te hebben met een conflict tussen een klant en een medewerker eerder op de avond. Drie personen zijn aangehouden.

Medewerkers van de supermarkt drukten rond 21.00 uur het overvalalarm in toen meerdere supermarktmedewerkers door een groep 'klanten' werden bedreigd en mishandeld.

Volgens de politie volgde de mishandeling op een incident dat eerder op de avond in hetzelfde filiaal plaatsvond. Een supermarktmedewerker werd toen door een klant mishandeld bij een conflict. Ook toen werden verschillende medewerkers van de supermarkt bedreigd.

De politie heeft later op de avond drie personen kunnen aanhouden, onder wie degene die vermoedelijk bij het eerste incident betrokken was. De politie heeft de zaak in onderzoek. Hoeveel medewerkers er in totaal zijn mishandeld kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.