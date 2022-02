Wat zeggen de cijfertjes? AZ op bezoek bij andere halvefinalist en Ajax uit op revanche

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de 22e speelronde in de eredivisie. Een zege is nog niet helemaal zeker voor AZ op bezoek bij Go Ahead Eagles en Ajax wil zich revancheren voor het eerdere gelijkspel tegen FC Twente.

Aslak Witry, Sam Beukema en Tijjani Reijnders van AZ - Pro Shots / Erik Pasman

Sterke uit-reeks:

Op dit moment is AZ vijftien (!) officiële wedstrijden op rij ongeslagen, na de bekerzege op RKC afgelopen woensdag. Sinds begin november werd er niet meer verloren. De Alkmaarders zijn buitenshuis zeven duels ongeslagen, waarvan de laatste vijf werden gewonnen: tegen Ajax, Fortuna Sittard, FC Twente, PSV en RKC Waalwijk. Knappe plek:

Promovendus Go Ahead Eagles staat op een keurige dertiende plaats op de ranglijst in de eredivisie. In navolging van AZ plaatsten de Deventenaren zich donderdag ook voor de halve finales van de KNVB-beker. Ze wonnen van NEC in De Goffert. Door de eerdere loting kunnen ze elkaar alleen mogelijk in de finale treffen. Negatieve winstbalans:

Een zege van AZ in Deventer lijkt vooraf zeker geen abc'tje te worden. Van de 26 eerdere ontmoetingen werd 9 keer gewonnen door de bezoekers. Het eindigde vijf keer gelijk en twaalf keer won Go Ahead. De meest recente ontmoeting was op 26 september, toen AZ in het AFAS Stadion met 5-0 won. Jesper Karlsson was destijds twee keer trefzeker. Karlsson MVP:

De belangrijkste speler voor AZ in de eredivisie is Karlsson. De Zweed was tot nu toe betrokken bij vijftien treffers, waarvan negen goals en zes assists. Afgelopen donderdag was hij met een penalty belangrijk voor de zege op RKC. De Spaanse Iñigo Córdoba is de 'MVP' van Kowet. De aanvaller was betrokken bij zeven doelpunten: 6 goals en één assist. Ontmoeting met oude club:

Sam Beukema droeg afgelopen seizoen nog het seizoen het shirt van Kowet. Hij dwong met de Deventenaren promotie af naar de eredivisie en vertrok naar Alkmaar. Bij de tegenstander van morgen speelt Joris Kramer, hij wordt gehuurd van AZ. Justin Bakker behoort ook tot de selectie van Go Ahead, hij doorliep ook de jeugdopleiding van de Alkmaarders. Tekst gaat verder onder de foto

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic probeert langs Mees Hilgers van FC Twente te komen - Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax - FC Twente Plaaggeest Queensy Menig:

De Amsterdammers spelen voor de 54e keer tegen FC Twente, daarvan werden er 41 duels gewonnen. Acht keer werd het gelijk en vier keer werden de punten meegenomen door de Tukkers. Zoals afgelopen seizoen, Ajax verloor toen met 1-2. De goals van de bezoekers werden gemaakt door voormalig Ajacied Queensy Menig. Voor die nederlaag was Ajax ruim vijftien jaar ongeslagen in de competitie tegen de Enschedeërs, in 2005 won Twente met dezelfde cijfers als vorig seizoen: 1-2. Weinig tegengoals:

Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Enschede gelijk: 1-1. Topscorer Sébastien Haller had de bezoekers op voorsprong gezet, maar in de slotfase maakte Robin Pröpper gelijk. Dat is één van de vijf (!) tegendoelpunten die Ajax dit seizoen incasseerde in de eredivisie. De andere goals kwamen van Vangelis Pavlidis, Zakaria Aboukhlal, Django Warmerdam en Mario Götze. Verleden bij Ajax én Twente:

Huidige selectiespelers Remko Pasveer, Steven Berghuis, Dusan Tadic en recentelijker Danilo Pereira hebben allen een verleden in Enschede. Erik ten Hag was trainer én speler bij de Enschedeërs. Een paar andere spelers die voor beide clubs hebben gespeeld zijn Hakim Ziyech, Andy van der Meijde, Theo Janssen en Ronald de Boer. 7-0 grootste zege:

De grootste overwinning voor Ajax was in maart 1992. Dennis Bergkamp (twee), John van Loen (twee), Aron Winter, Rob Alflen en huidig FC Volendam-trainer Wim Jonk zorgden voor de goals: 7-0. Topscorer aller tijden tegen Twente is Piet Keizer. Hij maakte in negentien wedstrijden dertien goals voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar staat derde op deze lijst, die vorig jaar nog twee keer scoorde in Enschede vlak voor zijn vertrek naar Schalke 04. Opmerkelijke ontmoetingen:

Het duel tussen beide teams in 1980 leverde een bijzonder tafereel op. De Tukkers leidden met 3-1 in Amsterdam, waarna toenmalig technisch directeur Johan Cruijff besloot in de dug-out te gaan zitten. Trainer Leo Beenhakker zag het met lede ogen aan en Ajax won uiteindelijk met 5-3. Een andere opmerkelijke editie was die in 2000. De Amsterdamse club was een dag eerder 100 jaar geworden, maar Twente wilde niet meewerken aan het eeuwfeest en won met 0-1.