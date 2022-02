Jongeren bouwen eigen woonwijk voor starters: "Er bleek veel interesse te zijn"

In Schagerbrug is een groep jongeren begonnen met de bouw van een eigen woonwijk. Het woonaanbod in het dorp is zo schaars, dat dit voor hen dé oplossing moet zijn voor starters die graag uit huis willen.

Jongeren laten woonwijk bouwen voor starters - NH Nieuws

Het idee kwam van een buurtbewoner die een aantal jongeren aansprak en informeerde over het fenomeen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij een particulier het werk van een projectontwikkelaar overneemt. Dit sprak onder andere Max Tiemie (24), Thijs Monshouwer (23) en Tijn Kok (23) wel aan. Zij hebben alle drie een goedbetaalde baan, maar zien op korte termijn geen kans op een starterswoning in deze tijd. De plannen voor de nieuwe woonwijk in Schagerbrug, genaamd Dijkzicht, lagen er al, dus de groep jongeren kon dit overnemen en hun eigen ideeën over bijvoorbeeld het soort steen en dakpan uitwerken. En dat vinden de jongeren spannend, maar ook een leuke uitdaging "Dat je alles zelf hebt bedacht, de tekeningen hebt gemaakt en gesprekken hebt gevoerd met de gemeente, dat is wel tof", vertelt Max Tiemie. Veel animo Het plan dat is bedacht heeft ruimte voor 23 woningen die de jongeren in hun beheer hebben. Die huizen worden verkocht aan henzelf en aan andere starters die zich voor dit project aanmelden. Er zit risico verbonden aan dit project wanneer niet alle woningen worden verkocht, maar daar maken de starters zich geen zorgen over. "Er bleek veel interesse te zijn", vertelt Tijn. Naast de woningen van de CPO-groep worden er nog een aantal twee-onder-een-kapwoningen door een andere projectontwikkelaar gecreëerd en heeft het oude voetbalveld ook nog ruimte voor meerdere sociale huurhuizen voor de wooncompagnie.

Plattegrond van woonwijk in Schagerbrug - Bestuur CPO dijkzicht Schagerbrug

Het plan is inmiddels al aardig uitgewerkt en de groep is nu in gesprek met de gemeente over de koop van de grond. Dat gaat helaas niet zo makkelijk als gedacht, de gemeente vraagt namelijk een hoop meer geld per vierkante meter dan vooraf ingecalculeerd. "Daar schrokken we allemaal wel even van", vertelt Monshouwer.

Quote "Daar schrokken we allemaal wel even van" Thijs monshouwer, zelfbouwer