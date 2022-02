Manifestatie tegen verdwijnen van groen in de stad: "We worden niet gehoord"

"Ik had echt gehoopt met GroenLinks aan de macht dat het nu iets anders zou gaan, maar wat ik hoor word ik niet blij van", vertelt een van de aanwezigen. "Ik ben diep teleurgesteld in GroenLinks die zijn naam absoluut niet waarmaakt", aldus een ander.

Vanaf de Dam liep het groene leger naar het stadhuis. "Wij bewoners zetten ons overal heel erg in voor de natuur, maar we worden eigenlijk niet gehoord. We willen daarom een ander geluid laten horen voor de Stopera. We willen dat de natuur behouden en versterkt blijft", legt initiatiefnemer van de actie Esther van der Meer uit.

Als voorbeeld noemt ze de bouw van theater de Meervaart in de Sloterplas en de mogelijke komst van een tramlijn in het Westerpark. Ook zijn de bewoners ongerust over de plannen voor de Lutkemeerpolder. Van der Meer: "Er zijn zoveel plekken waar het anders en beter moet".