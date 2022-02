Mannen springen in de Amstel op de vlucht voor de politie: "We hoorden schoten"

Twee mannen sprongen vanmiddag rond 12.15 uur in de Amstel in Amsterdam, omdat ze op de vlucht waren voor de politie. De mannen zouden een gewapende overval hebben gepleegd op een winkel in de Utrechtsestraat. Daarna zijn ze er op de scooter vandoor gegaan. In een achtervolging vuurde de politie waarschuwingsschoten af.