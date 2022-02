Bestuurder Mo blijft vrolijk, ondanks crash met auto: "Echt een overdreven hoekie, niet normaal!"

Bij de oprit van de A9 bij Lijnden/Badhoevedorp is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen. Daardoor belandde de auto bijna in de sloot. De bestuurder bleef ongedeerd en kon er nog om lachen. "Dit is echt een overdreven hoekie, niet normaal."

Bestuurder Mo verloor rond 18.30 uur de controle over het stuur, waardoor de auto met twee banden in het water kwam te staan. "Gelukkig net niet helemaal in de sloot", zegt Mo. "Ik kwam met ongeveer 40, 50 kilometer per uur aanrijden en ik glee gewoon zo, hup, de berm in."

Mo zelf is niet gewond geraakt. "Ik hoop dat mijn auto ook niet veel schade heeft", zegt hij lachend. Even later roept de berger. Mo: "Hij zegt dat het een beetje nat is van binnen. Fijne avond!"