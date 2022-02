Opnieuw winkel overvallen aan het Amsterdamse Bijlmerplein

Opnieuw een overval op een winkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost. Om 10.15 uur vanmorgen is een vestiging van Daily Style overvallen.

Of er wat buit is gemaakt of dat er gewonden zijn gevallen, is nog onbekend.

De afgelopen tijd is het vaker raak in winkelcentrum de Amsterdamse poort. Er zijn meerdere overvallen gepleegd. Ondernemers willen dat de eigenaar van het winkelcentrum ingrijpt om de verloedering van het winkelcentrum tegen te gaan.